Однопартійна комуністична система для Китаю краща від західної

Китай ніколи не стане копіювати політичну систему західних країн, заявив голова постійного комітету Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) У Банго на щорічному засіданні ВЗНП, що проходило в Пекіні, передає Associated Press.

У своєму виступі перед депутатами У Банго наголосив, що однопартійна комуністична система для Китаю краща, ніж багатопартійна платформа західного зразка. Він також вказав, що в Китаї ніколи не буде такої системи, коли влада належить "кільком партіям, які змінюють одна одну". Крім того, за його словами в країні ніколи не відбудеться розподілу на законодавчу, виконавчу і судову галузь власті.

Останнім часом як усередині країни, так і за кордоном посилилася критика китайської політичної системи, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Крім того, лунають вимоги визнати опозиційні партії і вирішити прямі вибори в законодавчі органи КНР.