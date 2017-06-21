У Конгресі США заявили, що новий проект антиросійських санкцій порушує американську конституцію

Законопроект про нові санкції щодо Росії та Ірану порушує положення американської конституції, тому його розгляд у палаті представників Конгресу США обумовлено значними процедурними труднощами, пише Reuters.

Так, законопроект порушує конституційну норму, згідно з якою лише палата представників Конгресу може вносити і приймати законопроекти, які можуть призвести до збільшення доходів держави.

Читайте такожСША ввели санкції ще проти 38 росіян

"Заключний законопроект порушує положення про створення в Конституції", - сказав представник Республіканського комітету палат по домівках і засобів захисту Кевін Бреді.

При цьому прихильник санкцій проти Росії конгресмен Еліот Енгл заявив, що цю законодавчу проблему можна легко прибрати, а говорять про неї лише для того, щоб загальмувати ухвалення законопроекту.

"Це не що інше, як тактика затримки, і громадськість не повинна бути обдурена складною парламентською процедурою", - заявив він.

У свою чергу республіканці наполягають на тому, що це була процедурна, а не політична ситуація.

"Я рішуче підтримую санкції проти Ірану і Росії, щоб притягнути їх до відповідальності", - заявив Кевін Брейді.

Як повідомляв УНІАН, в Палаті представників США відклали голосування за нових санкцій проти РФ. Демократи стурбовані тим, що відправлення законопроекту про санкції комітет дасть адміністрації Трампу можливість його пом'якшити.