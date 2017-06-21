У Конгресі США заявили, що новий проект антиросійських санкцій порушує американську конституцію

10:42, 21 червня 2017
Світ
1380 0

Прихильники антиросійських санкцій заявляють, що цю законодавчу проблему можна легко прибрати, а говорять про неї тільки, щоб загальмувати ухвалення законопроекту.

Капітолій / REUTERS

Законопроект про нові санкції щодо Росії та Ірану порушує положення американської конституції, тому його розгляд у палаті представників Конгресу США обумовлено значними процедурними труднощами, пише Reuters.

Так, законопроект порушує конституційну норму, згідно з якою лише палата представників Конгресу може вносити і приймати законопроекти, які можуть призвести до збільшення доходів держави.

Читайте такожСША ввели санкції ще проти 38 росіян

"Заключний законопроект порушує положення про створення в Конституції", - сказав представник Республіканського комітету палат по домівках і засобів захисту Кевін Бреді.

При цьому прихильник санкцій проти Росії конгресмен Еліот Енгл заявив, що цю законодавчу проблему можна легко прибрати, а говорять про неї лише для того, щоб загальмувати ухвалення законопроекту.

"Це не що інше, як тактика затримки, і громадськість не повинна бути обдурена складною парламентською процедурою", - заявив він.

У свою чергу республіканці наполягають на тому, що це була процедурна, а не політична ситуація.

"Я рішуче підтримую санкції проти Ірану і Росії, щоб притягнути їх до відповідальності", - заявив Кевін Брейді.

Як повідомляв УНІАН, в Палаті представників США відклали голосування за нових санкцій проти РФ. Демократи стурбовані тим, що відправлення законопроекту про санкції комітет дасть адміністрації Трампу можливість його пом'якшити.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #антиросійські санкції