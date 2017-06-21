У Конгресі США заявили, що новий проект антиросійських санкцій порушує американську конституцію
Прихильники антиросійських санкцій заявляють, що цю законодавчу проблему можна легко прибрати, а говорять про неї тільки, щоб загальмувати ухвалення законопроекту.
Законопроект про нові санкції щодо Росії та Ірану порушує положення американської конституції, тому його розгляд у палаті представників Конгресу США обумовлено значними процедурними труднощами, пише Reuters.
Так, законопроект порушує конституційну норму, згідно з якою лише палата представників Конгресу може вносити і приймати законопроекти, які можуть призвести до збільшення доходів держави.
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"Заключний законопроект порушує положення про створення в Конституції", - сказав представник Республіканського комітету палат по домівках і засобів захисту Кевін Бреді.
При цьому прихильник санкцій проти Росії конгресмен Еліот Енгл заявив, що цю законодавчу проблему можна легко прибрати, а говорять про неї лише для того, щоб загальмувати ухвалення законопроекту.
"Це не що інше, як тактика затримки, і громадськість не повинна бути обдурена складною парламентською процедурою", - заявив він.
У свою чергу республіканці наполягають на тому, що це була процедурна, а не політична ситуація.
"Я рішуче підтримую санкції проти Ірану і Росії, щоб притягнути їх до відповідальності", - заявив Кевін Брейді.
Як повідомляв УНІАН, в Палаті представників США відклали голосування за нових санкцій проти РФ. Демократи стурбовані тим, що відправлення законопроекту про санкції комітет дасть адміністрації Трампу можливість його пом'якшити.