ПАРЄ у вівторок проголосує зміну регламенту для звільнення президента Аграмунта

Доповідь з пропозицію змінити регламент Парламентської асамблеї Ради Європи, що дозволить звільнити з посади діючого президента організації Педро Аграмунта, буде обговорена в ПАРЄ у вівторок, 27 червня.

Про це йшлося у понеділок в Страсбурзі в рамках пленарного засідання ПАРЄ під час обговорення доповіді депутата від Нідерландів Тіні Кокса (Tiny Kox, група Об’єднаних європейських лівих) щодо функціонування Бюро та Комітетів, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Відповідно до порядку денного, документ буде винесений на голосування у той же день. За відставку Аграмунта виступає більшість депутатів.

«У цій доповіді разом з резолюцією, яка буде обговорюватися завтра ранком, буде запропоновано внести деякі зміни в наші правила процедури, які дозволять звільняти з посади обраних на них посадових осіб в наші Асамблеї, включаючи посади президента та заступників, якщо вони не будуть мати довіри з боку членів Асамблеї. Це також стосується голів комітетів та заступників голів комітетів, якщо є конфлікт інтересів», - поінформував Кокс. (Доповідачем з питання внесення змін до регламенту є депутат від Швейцарії, соціаліст Ліліан Морі Паскіе (Lilian Maury Pasquier). Документ має назву «Визнання та виконання принципу підзвітності».)

При цьому він наголосив, що до цього часу у Асамблеї не було таких повноважень.

«Тому склалася ситуація, в якій через відсутність довіри з боку Асамблеї наш президент не може виконувати покладені на нього обов’язки, але продовжує обіймати цю посаду. Я сподіваюся, що в цій ситуації ми вживемо максимально оперативних дій з тим, щоб це рішення було ухвалено. Це зміцнить репутацію Асамблеї та Ради Європи», - підкреслив доповідач.

Кокс висловив сподівання, що ПАРЄ «вдасться довести, що ми здатні працювати як великий загально європейський форум, відкритий всьому світу».

Читайте також"Пристрасті по Аграмунту": в Європейській народній партії висловили недовіру проросійському главі ПАРЄ

«Наша Асамблея переживає важкий період. Якщо ми не зможемо його подолати, то ми не зможемо продовжувати роботу з відстоювання прав людини та демократії в наших державах», - додав політик.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на ЗМІ, Аграмунт попередив колег, що він не планує йти у відставку.

У березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки.

Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

Крім того, 2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента Асамблеї, яка буде розглянута 29 червня.