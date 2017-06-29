Екс-президент Придністров'я втік з невизнаної республіки - ЗМІ

Парламент Придністров'я 28 червня зняв недоторканість з екс-президента невизнаної республіки Євгена Шевчука. Після цього він втік на територію, підконтрольну молдавському уряду. Шевчука підозрюють у крадіжках, корупції, зловживанні владою.

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За даними "КоммерсантЪ", в ніч на 28 червня "екс-президент" покинув Придністров'я. Як стверджує придністровський "депутат" Андрій Сафонов, колишній глава невизнаної республіки на човні переплив Дністер і зараз знаходиться в Кишиневі.

Шевчук на своїй сторінці в Facebook заявив, що нібито рятувався від кілерів.

"Позавчора, їдучи з Тирасполя в бік Рибниці на авто, звернув увагу на те, що мене супроводжують чорні джипи, які при здійсненні мною будь-яких маневрів, не соромлячись пригальмовують і чекають. Як мені вдалося з'ясувати по «гарячих каналах», дані автомобілі, за отриманою мною інформацією, належать співробітникам служби безпеки фірми "Шериф". Крім того мені повідомили, що мене «замовив» Віктор Гушан, а так само, що на його "замовлення" підготовлена провокація з метою "усунення", - написав він.

Шевчук представив свою версію маршруту втечі: "В Дубоссарському районі (а не в Рибницькому, нібито в Біличах і на "підводному човні", як стверджують деякі), я пересів у таксі і виїхав у бік Молдови, щоб, звільнившись від "опіки" служби безпеки комерційної структури, перевірити цю інформацію", - сказано в повідомленні.

За інформацією "Ъ", рішення позбавити недоторканності Євгена Шевчука, який обіймав посаду президента Придністров'я з грудня 2011 року по грудень 2016-го, придністровська "Верховна рада" прийняла за поданням прокурора невизнаної республіки Анатолія Гурецького. Він повідомив, що Євген Шевчук є фігурантом п'яти кримінальних справ, але "провести з ним розслідування неможливо" — колишні перші особи республіки володіють недоторканністю.

У розмові з "Ъ" Анатолій Гурецький пояснив, у чому саме підозрюється Євген Шевчук. За його словами, мова йде про розкрадання коштів в особливо великих розмірах (понад 82 млн придністровських рублів, або близько $7,5 млн за тодішнім курсом) з придністровського стабфонду, створеного під час правління пана Шевчука.

Другий епізод пов'язаний з діяльністю найбільшого в Придністров'ї виробника зернового спирту — держпідприємства "Біохім". Ще Євгена Шевчука вважають одним з організаторів схеми контрабандного ввезення в невизнану республіку елітного алкоголю, а також підозрюють у незаконному зменшення на 30% пенсій і зарплат бюджетникам. П'ята кримінальна справа стосується незаконної з точки зору прокуратури амністії двох ув'язнених.

Гурецький запевнив журналістів: у слідства є докази того, що в обмін на помилування і грошову винагороду засуджених переконали записати на відео неправдиві свідчення "проти деяких громадян".

"Кримінальне переслідування колишньої першої особи — прецедент для Придністров'я. До того ж, за інформацією видання, Москва доводила до нового керівництва невизнаної республіки небажаність зведення рахунків після зміни влади", - підкреслюють автори матеріалу.

Як зазначає "Медуза", в лютому 2017 року його соратника — колишнього голову "митного комітету" Юрія Гервазюка, який також переховувався на правому березі, невстановлені люди у формі молдавських поліцейських знайшли та вивезли назад у Придністров'я.