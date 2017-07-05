У Швеції проведуть фестиваль, на який чоловікам вхід буде заборонено

Шведський комік Емма Кнюккаре організовує "фестиваль без чоловіків" як відповідь на випадки насильства і сексуального домагання на інших музичних фестивалях, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Вона запропонувала цю ідею після низки повідомлень про сексуальні домагання на найбільшому шведському фестивалі "Бровалла". Через скандал він не відбудеться в наступному році.

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"Що ви думаєте щодо того, щоб зібрати по-справжньому крутий фестиваль, де немає чоловіків?" - написала вона у своєму "Твіттері".

Вона сказала, що фестиваль, на який вхід дозволять лише жінкам, буде проводитися до тих пір, "поки всі чоловіки не навчаться поводити себе".

Через день після першого твіта вона підтвердила, що фестиваль відбудеться, написавши: "Перший у Швеції фестиваль без чоловіків буде наступного літа".

Вона додала, що в найближчі дні збере групу талановитих організаторів і проектних менеджерів для роботи над фестивалем, і пообіцяла тримати всіх у курсі.

Поліція в цьому році повідомляла про кілька випадків зґвалтувань і сексуальних домагань у Норрчепінгу (170 км на південь від Стокгольма), де проходив фестиваль "Бровалла".

Цілий ряд схожих заяв про сексуальні домагання і відразу п'ять заяв про зґвалтування було подано і в минулому році, під час і відразу після проведення "Бровалла-2016".

Британська група Mumford & Sons заявила після свого виступу в минулому році, що приїде на фестиваль знову тільки за умови, що жінкам на заході гарантують безпеку.

На фестивалі в англійському місті Редінг у минулому році також зафіксовані два випадки зґвалтування. У травні 2017 року понад 25 британських музичних фестивалів на день відключили свої вебсайти, щоб привернути увагу до цієї проблеми.

Ідея "зон без чоловіків" на фестивалях не нова. У минулому році на британському фестивалі Гластонбері було місце тільки для жінок під назвою "Сестринська громада".

Як заявили тоді організатори, її творці вважають, що місця тільки для жінок необхідні в світі, створюваному в більшості чоловіками.