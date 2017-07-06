Європарламент закликав зупинити переговори про вступ Туреччини до ЄС

Європейський парламенту 6 липня проголосував за прийняття пропозиції про призупинення переговорів щодо членства Туреччини в Європейському союзі, якщо Анкара продовжить впроваджувати конституційні зміни, схвалені на референдумі у квітні цього року. Як повідомляє видання Hurriyet Daily News, за відповідний документ проголосували 477 депутатів, проти висловилися 64.

Прес-служба Європарламенту повідомила, що беручи до уваги підсумки референдуму і розширення президентських повноважень, резолюція закликає Єврокомісію і національні уряди ЄС "офіційно призупинити переговори про вступ з Туреччиною без зволікання, якщо пакет конституційних реформ буде реалізований без змін".

Читайте такожГолова МЗС Німеччини попросив США вплинути на Туреччину

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Європейський Союз повинен відкрити нову главу щодо питання процесу вступу Туреччини, в іншому випадку Анкара нічого не буде обговорювати з блоком та скаже "прощавайте".

Раніше Ердоган заявляв, що Туреччина не буде чекати на порозі Євросоюзу вічно і готова вийти з переговорів про вступ до ЄС, якщо в деяких країнах-членах зростатиме ісламофобія і ворожнеча.