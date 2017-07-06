Російський політолог: Трамп може зважитися на залучення США до процесу врегулювання на Донбасі
Зустріч Путіна і Трампа не зможе стати реальним кроком у врегулюванні на Донбасі, але є карта, яку може розіграти Трамп.
Російський політолог, доктор історичних наук Лілія Шевцова вважає, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може зважитися на залучення США до процесу врегулювання ситуації на Донбасі.
Таку думку Шевцова висловила в коментарі УНІАН.
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«Цей саміт (зустріч Путіна і Трампа - УНІАН) не зможе стати реальним кроком у врегулюванні на Донбасі. Для цього потрібне розуміння американською стороною того, що в цьому напрямку потрібно зробити. І потрібна готовність Кремля піти в цьому напрямку. Поки цих умов немає в наявності. Але Трамп може зважитися на включення Америки до процесу врегулювання. Приміром, на рівні американського представника, який гратиме роль Вікторії Нуланд», - заявила вона.
Але при цьому, за словами Шевцової, американській стороні необхідно буде узгоджувати свою позицію з Києвом і двома гарантами Мінської угоди - Берліном і Парижем.
«У будь-якому випадку, перехід Вашингтона від позиції байдужості до позиції залученості, думаю, буде позитивним кроком», - підкреслила політолог.
На її думку, те, що «Порошенко зустрівся з Трампом раніше Путіна, є скоріше не наслідком усвідомленої політики і намірів самого Трампа, а наслідком збігу обставин. Перш за все, результатом антиросійської консолідації в самому Вашингтоні та позиції його команди силовиків разом із Тіллерсоном, які намагаються запобігти обіймам Трампа з Путіним. Звичайно, слід віддати належне дипломатичним зусиллям і Києва. Сам цей факт зустрічі Трампа з Порошенком набув символізму - він має означати підтримку України у Вашингтоні. Хоча матеріальне наповнення цієї підтримки ще є питанням, яке перебуває на стадії вирішення й узгодження. Від символізму до реальних дій іноді довга дистанція».
Як повідомляв УНІАН, перша зустріч президентів США і РФ відбудеться 7 липня в Гамбурзі на полях саміту «Великої двадцятки».
3 липня в Кремлі напередодні зустрічі Трампа і Путіна заявили: «Очікується, що президенти детально обговорять стан і перспективи розвитку двосторонніх зв'язків. В останні кілька років вони серйозно погіршилися».
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