Репер Тупак розійшовся з Мадонною через колір шкіри: прощальний лист виставлено на аукціон

Прощальний лист, який, імовірно, написав репер Тупак Шакур співачці Мадонні в 1995 році,виставлено на аукціон. Стартова ціна лота - 100 тисяч доларів. В цьому листі він просить у неї вибачення і пояснює, що причиною припинення стосунків стали відмінності в кольорі шкіри. Про це пише Російська служба ВВС.

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Мадонна всього 2 роки тому зізналася, що у неї дійсно був роман з Тупаком, однак не розкрила ніяких інших подробиць.

Повідомляється, що лист Тупака датований 15 січня 1995 року - тобто він написав його, відбуваючи тюремне ув'язнення у в'язниці штату Нью-Йорк, куди потрапив за звинуваченням у сексуальних домаганнях. Ще через півтора року - у вересні 1996 року - легендарний репер був убитий в Лас-Вегасі пострілами машини, яка проїздила повз.

На момент написання листа обидва артисти знаходилися в зеніті своєї слави.

"Поява з чорношкірим чоловіком ніяк не зашкодить твоїй кар'єрі, навпаки - ти станеш набагато більш відкритою і цікавою", - пише Мадонні 23-річний Тупак.

"Але для мене, принаймні мене в моєму колишньому образі - це означало б зрадити половину тих людей, завдяки яким я став тим, ким став. Як ти і казала: я не був тим одним, яким я міг би бути", - визнає Тупак Шакур.

У своєму листі Тупак також пояснює, що виявився занадто юним і недосвідченим поряд з Мадонною, якій на той момент було 36 років.

"Смішно, але наш роман навчив мене того, що часу ніколи не буває занадто багато", - підсумовує Тупак.

Він просить у Мадонни пробачення і додає: "Я ні в якому разі не хотів завдавати тобі болю".

В кінці листа замість підпису співак намалював сердечко.

Журнал Rolling Stone повідомив, що має підтвердження автентичності листа.

Незважаючи на загибель в юному віці, Тупак Шакур став однією з найбільших фігур в світі хіп-хопу, вплинувши на більшість знаменитих нині реперів.