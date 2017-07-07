"Крається серце": історія нещасливого кохання поламала й долю цуцика (відео)
13:58, 07 липня 2017Світ
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Світ зворушила історія цуценяти, залишеного через нещасливе кохання.
Світ зворушила історія цуценяти, покинутого через нещасливе кохання
В аеропорту Лас-Вегаса знайшли тримісячного чихуахуа. Власниця залишила поряд із малечею записку, в якій зізналася, що у неї крається серце, але взяти із собою цуцика не може, адже тікає від домашнього насильства з боку колишнього хлопця.
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Чоловік, до то ж, вдарив її собаку, тому тварині, ймовірно, знадобиться допомога ветеринарів. Цуцика забрали до центру, з ним все гаразд, там вже йому шукають нового господаря.
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