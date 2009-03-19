У Франції почався загальний страйк
08:49, 19 березня 2009Світ
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Сотні тисяч людей вийдуть на марші
У Франції почався одноденний загальний страйк з вимогою до влади збільшити соціальну підтримку працівників під час економічної кризи.
Очікуються серйозні обмеження в роботі транспорту, шкіл, лікарень, пошти.
За прогнозами профспілок, сотні тисяч людей вийдуть на марші протесту в десятках французьких міст. У Парижі поліція запропонувала демонстрантам не один маршрут для маршу через місто, а два, на випадок, якщо людей буде дуже багато.
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