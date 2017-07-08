Путін вперше вибачився за запізнення на зустріч з іншим світовим лідером – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін вперше на пам’яті журналістів вибачився перед прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе за запізнення на зустріч майже на півтори години.

Про це повідомив кореспондент російського телеканалу «Дождь» Антон Желнов під час зв’язку зі студією.

«Путін, мабуть, на моїй пам’яті вперше вибачився, перед прем’єром японським від себе та від імені Трампа за те, що він довго розмовляв з американським президентом», – заявив кореспондент.

Читайте такожТрамп розпочав зустріч з Путіним з питання про втручання РФ в вибори у США – Тіллерсон

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Білого дому, зустріч в рамках саміту G20 президентів Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та Російської Федерації Володимира Путіна тривала майже 2,5 години, при тому, що планувалось витратити на переговори 35 хвилин.

Після зустрічі із Трампом, російський лідер вирушив на переговори з головою японського уряду Сіндзо Абе.