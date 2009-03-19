Франція призупиняє дію Шенгена

У зв`язку із самітом НАТО на початку квітня Франція тимчасово запровадить контроль на своїх внутрішньоєвропейських кордонах. Про це в середу повідомило Міністерство з питань міграції в Парижі, пише сьогодні "Дело".

Якщо хтось захоче в період між 20 березня і 5 квітня відправитися, скажімо, з Німеччини до Франції, то він має при собі мати діючий закордонний паспорт. Через саміт НАТО французький уряд вирішив тимчасово встановити контроль на кордоні. Таким чином "буде гарантовано безпеку цієї особливої зустрічі", пояснюють у французькому Міністерстві з питань міграції.

3-4 квітня в Страсбурзі, Кельні і Баден-Бадені зберуться 28 державних і урядових лідерів, щоб відзначити 60-у річницю НАТО. Очікується, що на зустріч прибуде також Президент США Барак ОБАМА.

До саміту НАТО готуються і опоненти цієї організації. Вже пролунали заяви про наміри провести численні акції протесту. Німецькі експерти не виключають, що демонстрації лівих радикалів можуть перерости в силове протистояння. На 4 квітня запланована масова демонстрація в Страсбурзі.