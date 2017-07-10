Американський сенатор назвав зустріч Трампа з Путіним "катастрофічною"

Президент США Дональд Трамп відмінно виступив у Польщі, але його зустріч з російським президентом Володимиром Путіним в Гамбурзі була "катастрофічною".

Таку думку висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем в інтерв'ю телеканалу NBC News.

"Президент Трамп виступив з дійсно гарною мовою в Польщі, але у нього, на мою думку, була катастрофічна зустріч з президентом Путіним. 2 години і 15 хвилин зустрічі. Тіллерсон і Трамп готові пробачити і забути, коли мова йде про кібератаки на американські вибори в 2016 році", – заявив Грем.

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За його словами, Росія для Трампа – "сліпа пляма", що дає Путіну можливість "робити те, що він робить".

"Він єдиний, кого я знаю, сумнівається в тому, що зробила Росія в 2016 році", – підкреслив сенатор.