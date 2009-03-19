Путін: Росії не варто розраховувати на нафтові наддоходи

Росії найближчим часом не варто розраховувати на нафтові надприбутки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

«Ми не повинні забувати, що кон`юнктура світових цін на енергоносії та інші сировинні товари, як і раніше, залишається важко передбачуваною. Ми, на жаль, живемо з вами в умовах фактичної рецесії світової економіки. І кон`юнктура зовнішнього ринку складається таким чином, що реалізація традиційних товарів нашого експорту - нафти, газу, металів, хімії, добрив - зіткнулася з відомими труднощами», - сказав В.ПУТІН, додавши, що це призведе до зменшення продажів.

«Відповідно, не варто розраховувати на отримання найближчим часом додаткових нафтових надприбутків, які "одним махом", "одним клацанням" вирішать всі наші проблеми. Такого не буде», - наголосив він.

За цих умов ключову роль для наповнення бюджету Росії повинні відігравати регулярні податки з підприємств і громадян, а не нафтові надприбутки, заявив прем`єр-міністр. "Такі податки менш піддатливі до впливу сировинної кон`юнктури і тому забезпечують стабільні бюджетні надходження", - пояснив голова уряду, наголосивши, що останні 10 років держава копітко будувала сучасну податкову систему.