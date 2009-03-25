Прем'єр Чехії отримав «чорну мітку»

Нижня палата парламенту Чехії винесла вотум недовіри прем`єр-міністрові країни Міреку Тополанеку, повідомляє AFP.

Рішення про винесення вотуму ухвалили з невеликою перевагою голосів: "за" проголосував 101 депутат з 200. За інформацією Bloomberg, в голосуванні взяли участь 197 парламентаріїв. Лівій опозиції, що добивається відставки прем`єра, вдалося привернути на свій бік деяких членів партій урядової коаліції і незалежних парламентаріїв. Невдоволення депутатів викликав економічний спад.

Аналітики вважають, що уряд Тополанека продовжить функціонувати, поки Чехія головує в Євросоюзі. За цей час влада країни вирішить, чи повинен президент призначити нового прем`єра або оголосити дострокові вибори нижньої палати парламенту. На думку експертів, швидше за все Чехію чекають дострокові вибори парламенту, які, ймовірно, будуть призначені на кінець 2009 року.

Тополанек був повторно призначений на пост прем`єра президентом Вацлавом Клаусом у листопаді 2006 року. Влітку того ж року він став прем`єром вперше, проте в жовтні парламент виніс йому вотум недовіри.

Лента.ру