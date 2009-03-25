Вотум недовіри Тополанеку не перешкодить Чехії бути головою ЄС

Єврокомісія заявила, що вотум недовіри, висловлений парламентом Чехії уряду, не перешкодить цій країні належним чином виконувати повноваження голови Євросоюзу, повідомляє РІА “Новости”.

"У Комісії є повна впевненість, що національні конституційні закони дозволять Чехії й надалі здійснювати головування в ЄС так само ефективно, як це робилося досі", - сказано в заяві виконавчого органу ЄС. Сам чеський прем`єр-міністр також підтвердив, що майбутня відставка його уряду не вплине на ефективність дій країни на посту голови ЄС, який Чехія за ротаційним принципом отримала в січні на піврічний термін. Проте представники Європарламенту висловили серйозну заклопотаність подіями в Чехії. "Під час кризи Європа потребує сильного лідерства. Уряд, який головує в ЄС, але не наділений довірою, не може бути лідером", - сказав Жозеф ДОЛЬ, голова Європейської народної партії.

Як повідомляв УНІАН, чеський парламент висловив недовіру уряду Мірека ТОПОЛАНЕКА у вівторок, набравши рівно 101 голос, необхідний для цієї процедури.