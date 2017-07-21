Ердоган відповів німецькому міністру: нікому не під силу залякати Туреччину

Президент Туреччини засудив висловлювання міністра економіки Німеччини про те, що німецьким компаніям може бути небезпечно вести бізнес в Туреччині. "Подібні висловлювання не гідні представників політики», - сказав Реджеп Тайіп Ердоган, передає Анадолу.

Читайте такожТуреччина заблокувала візит німецьких депутатів на базу НАТО«Я звернувся в Національну розвідку і МВС Туреччини у зв'язку з твердженнями про початок розслідування діяльності низки компаній з німецьким капіталом. Відповідь, отримана мною, говорить: Ні про яке розслідування не йдеться. Все це брехня», - повідомив президент.

Він заявив "німецьким друзям" і всьому світовому співтовариству: «Нікому не під силу залякати Анкару. Німецькі компанії, як і раніше, будуть безпечно працювати в Туреччині».

Він зазначив, що міжнародні гравці оцінюють ситуацію в тій чи іншій країні не на основі упереджених і політично мотивованих висновків міжнародних рейтингових агентств, а з урахуванням реалій, а реалії Туреччини загальновідомі.

«Низка держав і організацій, що формують стандарти світової економіки і політики, при необхідності самі ж їх ігнорують. З кожною новою подією справжнє обличчя цих країн і структур стає наочно видно», - зазначив Ердоган.

За його словами, Анкарі вже нічому дивуватися після того, як до складу ЄС були прийняті країни, що не відповідають критеріям Євросоюзу, тоді як досі затягується процес вступу Туреччини до складу об'єднання. «Нам немає діла до тих, хто своїми руками руйнує власну безпеку», – підкреслив він.