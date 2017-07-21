Німеччина продовжує військову співпрацю з Туреччиною, незважаючи на напруженість між країнами

Німеччина продовжує військову співпрацю з Туреччиною в звичайному режимі, сказала глава міноборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю німецькому інформагентству, передає Анадолу.

Читайте такожЕрдоган відповів німецькому міністру: нікому не під силу залякати ТуреччинуЗа її словами, з німецькими військовослужбовцями, дислокованими в Туреччині, все в повному порядку. «Це стосується тих військовослужбовців, які беруть участь у боротьбі з контрабандистами в Егейському морі, тих, які покинуть турецьку авіабазу «Інджирлік» а також дев'яти військовослужбовців, які перебувають на базі НАТО в турецькій провінції Конья»,- додала німецький міністр.

Повсякденне співробітництво у військовій сфері триває незалежно від напруженості у політичній сфері між двома країнами, зазначила глава оборонного відомства Німеччини.

Урсула фон дер Ляйєн додала, що Німеччина продовжує виконувати всі зобов'язання в рамках участі в роботі міжнародної коаліції на чолі з США проти "Ісламської держави", а також місії НАТО.