Харківська компанія успішно продає липові премії Оксфорда - Times

Британська газета Times присвятила свій матеріал на першій смузі успішному бізнесу з торгівлі липовими преміями, який діє вже багато років. Харківський бізнесмен і його син використовують імідж Оксфордського університету, наживаючись на прагненні людей до престижу, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Компанія "Європейська Бізнес Асамблея", за даними Times, в рекламі асоціює себе з Оксфордом, щоб краще продавати винайдені нею ж призи, типу "Міжнародної премії імені Сократа" або "Хреста Королеви Вікторії", вартість яких сягає 9300 фунтів стерлінгів.

Читайте такожРосійська мафія в Німеччині керує сотнями фірм по догляду за хворими – ЗМІ

Колишні співробітники компанії, що належить українському бізнесменові Антону Саввову і його синові Івану, з офісами в Оксфорді і в Харкові, розповіли виданню, що їх робота полягала в тому, щоб знаходити в інших країнах за допомогою масових поштових розсилок і телефонних дзвінків платоспроможних бізнесменів і наукових діячів. Потім їм повідомлялося, що вони номіновані на одну з п'яти нагород "Асамблеї". Тим, хто висловлював зацікавленість, пропонувалося заплатити кілька тисяч фунтів стерлінгів, щоб покрити адміністративні витрати компанії і оплатити п'ятирічну ліцензію на використання брендингу нагород для промоції та маркетингу.

Бізнес з'явився у 2000 році і за минулий час вручив тисячі "нагород", що, на думку видання, принесло його власникам мільйони фунтів стерлінгів

Інший колишній співробітник компанії повідомив журналістам, що їх просили фокусуватися на тих країнах, де люди будуть готові платити. Мова йшла про країни Близького Сходу, Східної Європи і Росії, тобто на країнах, де ще жива ідея про те, що за гроші можна купити регалії.

Times цитує ще одного анонімного співрозмовника з колишніх працівників фірми: "Що таке 8000 фунтів за сертифікат?! 8000 - не так вже багато за те, щоб у тебе на стіні було написано "Оксфорд".

Бізнес з'явився у 2000 році і за минулий час вручив тисячі "нагород", що, на думку видання, принесло його власникам мільйони фунтів стерлінгів.

На думку Times, Асамблея експлуатувала репутацію Оксфордського університету, використовуючи в рекламі фотографії коледжів і стверджуючи, що учасники заходів отримають доступ на ексклюзивні лекції в Оксфорді, а також використовуючи інші візуальні елементи, що додають асоціацій зі знаменитим університетом.

Вручення нагород також проходило з розмахом, у тому числі в мерії Оксфорда, Лондонському інституті директорів та інших престижних майданчиках в різних країнах Європи. У заходах брали участь відомі британські вчені, політики і колишні міністри. Заходам давалися звучні назви: "Саміт Лідерів", "Клуб ректорів Європи".

Серед тих, хто не встояв від спокуси отримати красивий титул і диплом, виявилися два мера португальських міст, які оплатили нагороди з державного бюджету. І генеральний директор портів Гани, який став "Менеджером року" за кілька місяців до того, як був звільнений у зв'язку із звинуваченнями в корупції та хабарництві.

Власники компанії не відповіли на запит газети про коментарі; організації, де проводилися помпезні "урочистості", в свою чергу, відзначили, що орендувати їхні зали можна для різних заходів і це не дає жодної асоціації з найбільш престижними організаціями. Оксфордський університет підтвердив, що з Асамблеєю ніяк не пов'язаний, але від подальших коментарів відмовився.