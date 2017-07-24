В Ефіопії слон убив іспанського туриста, проткнувши його бивнем

У природному парку Чебера-Чарчара на півдні Ефіопії слон убив туриста з Іспанії. Про це повідомляє Ezega.

За словами очевидців, чоловік грубо порушив правила безпеки: він вийшов з автомобіля і занадто близько підійшов до тварини, бажаючи зробити ефектну фотографію. Слон збив його з ніг хоботом, а потім проткнув бивнем.

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Уряд Іспанії підтвердив смерть свого підданого. Вирішується питання про повернення тіла чоловіка на батьківщину. Його ім'я не називається.