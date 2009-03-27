Росія готова створити арктичні війська

Росія має намір створити окреме угруповання військ в Арктиці, покликане подбати про безпеку російської частини Північного Льодовитого океану "в різних умовах військово-політичної обстановки", пише газета "Коммерсант". Крім того, згідно з підготовленою Радою безпеки РФ Арктичною стратегією, цей регіон має, по суті, перейти у відання Федеральної служби безпеки і вже до 2016 року перетворитися на "провідну стратегічну ресурсну базу РФ".

Про створення арктичної стратегії Росії (її повна назва "Основи державної політики РФ в Арктиці на період до 2020 року і подальшу перспективу" ) було оголошено ще минулого року. На початку цього року в МЗС РФ запевнили, що документ готовий і оприлюднений до кінця січня, проте публікації документа так і не було. Він з`явився на сайті Ради безпеки лише на цьому тижні, без ніяких анонсів і відразу був поставлений в архів старих доктрин і концепцій.

Найцікавіший, як зазначає "Коммерсант" четвертий розділ документа — "Основні завдання і заходи з реалізації державної політики Російської Федерації в Арктиці". У ній йдеться про необхідність "створити угруповання військ (сил) загального призначення ЗС РФ, інших військ, військових формувань і органів в арктичній зоні РФ, здатних забезпечити військову безпеку в різних умовах військово-політичної обстановки".

Ще одна новація документа - "активно функціонуюча система берегової охорони ФСБ РФ в арктичній зоні". Документ передбачає, що російська частина Арктики повинна перебувати під щільнішим контролем ФСБ. Стратегія закликає "оптимізувати систему комплексного контролю за обстановкою в Арктиці, включаючи прикордонний контроль в пунктах пропуску через держкордон РФ, введення режиму прикордонних зон в адміністративно-територіальних утвореннях арктичної зони РФ і організацію інструментального технічного контролю за зонами проток, гирлами річок, лиманами на трасі Північного морського шляху".

Особлива роль ФСБ в документі невипадкова. Нинішній секретар Ради безпеки, екс-голова ФСБ Микола Патрушев є, мабуть, головним шанувальником Арктики в російському керівництві, пише газета. У супроводі нинішнього спецпредставника президента РФ по Арктиці Артура Чилінгарова він навіть їздив на Північний полюс. А на вересневому засіданні, присвяченому цій темі, пан Патрушев заявив, що, певна річ, виключає ймовірність війни за Арктику, проте певен, що "інтереси в регіоні відстоюватимуть як Росія, так і інші держави".