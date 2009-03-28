Вибух у пакистанському храмі: загинули 60 осіб
11:33, 28 березня 2009Світ
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Близько ста - поранені
Щонайменше 60 людей загинули і близько 100 дістали поранення в результаті теракту, влаштованого терористом-смертником, який привів у дію саморобний вибуховий пристрій в одній з мечетей у районі Джамруд на північному заході Пакистану, передає ІТАР-ТАСС.
Під час вибуху в храмі, де відбувалося богослужіння, було особливо багато людей. Як очікується, кількість загиблих може різко зрости, оскільки стан багатьох поранених критичний, а місце теракту завалене уламками будівлі, що перешкоджає роботі рятувальників. Поки що жодне з місцевих екстремістських угруповань не взяло на себе відповідальності за скоєне.
За словами представників поліції, теракт може бути справою рук екстремістів шиїтів.
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