Медведєв розказав, як він отримав «фантастичні враження»

Президент РФ Дмитро Медведєв сказав, що у нього "дуже сильні" враження від вчорашнього польоту на бойовому літаку Су-34. "Відчуття фантастичні. Їх не передати словами", - президент у бесіді з льотчиками поділився враженнями від польоту у суботу на фронтовому бомбардувальнику з авіабази "Кубінка": "Відчуття дуже сильні. Машина чудова, дуже слухняна, могутня".

Начальник відділу бойової підготовки Центру перенавчання льотного складу ВВС Росії Юрій Гріцаєнко, який керував літаком, повідомив, що під час півгодинного польоту він продемонстрував імітацію елементів атаки і прості фігури пілотажу, пише РІА Новости

“Двічі зробили бочку. Це окрема історія, дуже приємні відчуття", - продовжував захоплюватися Медведев. Президент РФ розповів, що політ виявився для нього дещо простішим, ніж він припускав: “Я очікував, що це буде складніше”.