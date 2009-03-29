У Кремлі вважають, що криза в економіці Росії сягне дна восени

У Кремлі вважають, що гостра фаза кризи минула, проте економіка Росії досягне дна кризи десь всередині літа або восени. Тепер уповільнення економіки носитиме плавкий характер, заявив помічник президента РФ Аркадій Дворкович журналістам у суботу, пише РІА новості.

Дворкович конкретизував і пропозиції Росії до лондонського саміту "великої двадцятки" - розширити розрахункову одиницю МВФ СДР за рахунок рубля, юаня і золота. При цьому Москва вважає "мізерною" вірогідність введення глобальної резервної валюти на саміті G20.