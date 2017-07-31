Компанія Shell у Роттердамі призупинила роботу нафтозаводу після пожежі (відео)

Через пожежу на електропідстанції нафтогазова компанія Royal Dutch Shell повідомила про тимчасове зупинення роботи найбільшого в Європі нафтопереробного заводу. Про це повідомляє The Guardian.

"Shell знаходиться в процесі закриття всіх об'єктів на території заводу",— сказав представник компанії.

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За його словами, на відновлення роботи може піти до кількох днів. Також Shell не підтвердила повідомлення ЗМІ про те, що пожежа, можливо, була спричинена коротким замиканням. Замість цього компанія заявила, що «буде чекати, щоб дізнатися більше про обставини інциденту».

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю в Роттердамі сталася пожежа на нафтопереробному заводі Shell. Shell Pernis є найбільшим нафтопереробним комплексом у Європі та одним з найбільших у світі. Щодня завод переробляє 416 тисяч барелів нафти-сирцю, 800 цистерн НПЗ здатні одночасно акумулювати 5 мільярдів літрів палива.