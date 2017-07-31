У США 12 в'язнів утекли з тюрми, шістьох поліція вже знайшла

В американському штаті Алабама дванадцять ув'язнених здійснили втечу з в'язниці. Про це повідомив телеканал ABC з посиланням на Управління шерифа округу, передає 112.ua.

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Втеча сталася з пенітенціарної установи в окрузі Уокер на півночі штату. Подробиць того, як ув'язненим вдалося опинитися на волі, представники тюрми не повідомляють.

Шість втікачів були схоплені. Ще стільки ж залишаються на волі, включаючи двох, засуджених за спробу вбивства.

Всім утікачам від 19 до 30 років. Поліція розповсюдила імена і фотографії злочинців і веде їх пошуки.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у США троє ув'язнених зняли на відео свою втечу з в'язниці.