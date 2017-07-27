У США троє ув'язнених зняли на відео свою втечу із в'язниці

Рано вранці 22 січня 2016 року троє ув'язнених втекли з в'язниці Орандж-Каунті в Каліфорнії. Вони зробили лаз у вентиляційну шахту, пробралися по ній на дах установи, де була облаштована зона для прогулянок, а потім за допомогою мотузки з простирадлом спустилися з даху — і опинилися на волі, як пише "Медуза".

20-річний Джонатан Ма чекав суду по справі про вбивство; 43-річний Бак Дуонг підозрювався у замаху на вбивство; 37-річний Хосейн Найері два роки перебував під вартою за звинуваченням у замаху на вбивство з особливою жорстокістю.

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Після втечі злочинці викрали фургон і таксі, взявши водія у заручники. 29 січня Бак Дуонг здався поліції в разом із заручником, Найері і Ма зловили в Сан-Франциско на наступний день. У втікачів були спільники — як у в'язниці (викладачка англійської показувала їм карти місцевості), так і на волі.

Як стало відомо лише в кінці липня 2017 року, злочинці знімали весь процес втечі на відео. У ролику, доданому до матеріалів кримінальної справи про втечу, видно, як чоловікам вдалося пробратися через вентиляцію за допомогою простирадл і вибратися на дах.