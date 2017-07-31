Екс-посол США: у РФ немає стільки американських дипломатів, скільки хоче вислати Путін

10:19, 31 липня 2017
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Путін заявив, що Росію мають залишити 755 американських дипломатів.

Ілюстрація / REUTERS

Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Росії Майкл Макфол сумнівається, що в Росії є аж 755 дипломатів США. Про це він написав у Twitter, коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що стільки американців із дипустанов повинні перестати працювати в РФ.

"У нас немає 755 американських дипломатів в Росії", – написав він.

На зауваження журналіста Ендрю Рота про те, що багато хто з цих співробітників – допоміжний персонал, а не дипломати, Макфол згадав: "Коли я був там, у нас не було стільки американців у всьому посольстві".

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"Якщо ці скорочення реальні, росіянам слід очікувати тижнями, а то й місяцями отримання віз на приїзд в США", – написав також він.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2016 року в адміністрації президента США Барака Обами прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів в Москві та ймовірне втручання Кремля у виборчу кампанію.

Адміністрація Обами зазначила, що дипломатичні маєтки в Нью-Йорку і Меріленді "використовувалися російським персоналом для цілей, пов'язаних з розвідкою".

Президент Росії Володимир Путін після цього заявив, що не має наміру здійснювати дзеркальні міри, оскільки сподівається покращити відносини із США після приходу у Білий Дім нового президента Дональда Трампа.

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Теги: #Путін та Трамп#видворення дипломатів США з РФ