Працювала до останньої секунди: у США лікар встигла прийняти пологи, а потім народила сама

Аманда Гесс, лікар в одній з регіональних лікарень Франкфорта, повернулася до медзакладу, незважаючи на підготовку до власних пологів, щоб прийняти їх в однієї з пацієнток.

"Я дійсно подумала, що працюватиму до останньої хвилини, але це було буквально "до останньої секунди", - розповіла Гесс, слова якої передає Time.

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Лікарка додала, що її власні перейми почалися через кілька хвилин після виклику.

"Я просто одягнула ще один халат й черевики, щоб рідина не потрапила на мене, й пішла до кімнати дівчини", - згадує Гесс.

Одразу після прийняття пологів Гесс сама народила дівчинку.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня стюардеси рейсу Turkish Airlines прийняли пологи у жінки під час польоту на висоті 12 800 метрів.