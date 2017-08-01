Військові США повідомили про "незвичайну" активність підводного човна КНДР

У США військові зафіксували безпрецедентний рівень активності підводного човна КНДР. Про це повідомляє CNN.

Крім активності човна, військові виявили доказ "випробування запуску" в дні, що передували запуску другої міжконтинентальної балістичної ракети Пхеньяну.

Це може свідчити про чергові випробування балістичної ракети.

Мова йде про випробування так званої "системи холодного запуску", в якій використовується пар високого тиску для виведення ракети з пускового контейнера в повітря до того, як запалюються його двигуни, запобігаючи пошкодженню підводного човна чи баржі, яка запускає ракету.

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Раніше американський президент Дональд Трамп розкритикував керівництво Китаю за те, що воно не вирішує проблеми, що виникли через ракетні випробування в Північній Кореї. За словами президента США, "Китай нічого не робить, щоб вирішити північнокорейську проблему, а тільки говорить".

Крім того, постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що не бачить сенсу у скликанні Ради безпеки ООН щодо Північної Кореї, якщо за її підсумками не буде прийнято жодних рішень.

КНДР 28 липня здійснила запуск балістичної ракети, яка могла впасти у виключній економічній зоні Японії. У відповідь на північнокорейське ракетне випробування США та Південна Корея провели навчальні пуски ракет.