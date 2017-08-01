Washington Post пояснив, як Росія та США опинилися на шляху до нової холодної війни

США і Росія досягли нової найнижчої точки у відносинах після посилення санкцій та відповіді на них. Через 25 років після закінчення холодної війни відносини знову стали надзвичайно холодними.

Про це у редакційній статті пише лояльне до Демократичної партії видання Washington Post, наголошуючи, що нинішня напруга з'явилася зовсім не тому, що США раптом захотіли повернути старого ворога, передає ZN.UA.

Те, що відбулося, - це результат поганих рішень президента Росії Володимира Путіна. І ці рішення були прийняті навмисно, можливо, через внутрішньополітичні інтереси самого російського президента.

Путін вирішив захопити український Крим, а потім розпалити бойові дії на сході України в 2014 році, порушивши норми про національний суверенітет, які були прийняті після Другої світової війни. Війна на Донбасі - це ніщо інше, як тактика Путіна посіяти ще більшу нестабільність в Україні після революції й втечі проросійського президента Віктора Януковича.

"Путіна розлютило українське рішення підписати угоду з Євросоюзом, але Україна - не васал Росії. А претензії Путіна на власну сферу впливу нежиттєздатні. Санкції, введені США та Європою, були відповіддю на погано оцінене імпульсивне рішення російського президента застосувати насильство як інструмент залякування і примусу", - йдеться у статті.

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Іншим невдалим, але навмисним його рішенням було втручання у вибори в США. Путін не може уникнути відповідальності за спроби нашкодити кандидату у президенти Хілларі Клінтон. Російський президент був роздратований тим, що вона, будучи Держсекретарем США, підтримала протести в Росії в 2011-2012 році. Але в цілому він помиляється, коли думає, що Америка організувала ті акції народного невдоволення.

Зараз Путін та його соратники цинічно заперечують спроби втрутитися в американські вибори, але безумовно вони знають, що сталося і як. Санкції, введені президентом Бараком Обамою у грудні минулого року, а також ті, які схвалив Конгрес, не з'явилися з порожнього місця. Вони стали логічною відповіддю на спроби Путіна підірвати американську демократію.

Чи принесли всі ці рішення хоч якісь позитивні наслідки для глобальної стабільності? Путін поводиться так, тому що вважає, що агресія робить Росію сильнішою. Ймовірно, у його світі "нульового результату" посіяний ним хаос в американській політиці приносить російському президенту задоволення. Але його тактика принесла негативні наслідки для Москви як у випадку агресії проти України, так і після втручання в політику США. Рішення Путіна дорого коштують Росії, її економіці та народу.

"Ми довгий час вірили, що співпраця США і Росії важлива для запобігання прорахунків. І дуже важливо, щоб Вашингтон і Москва продовжували говорити один з одним. Але Путіну не варто чекати, що Захід раптом пробачить або забуде про його погані рішення. Він вчинить розумніше, якщо почне роботу над усуненням джерела напруги замість того, щоб придумувати нові способи її посилити", - йдеться у статті.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії 28 липня оголосило про введення "дипломатичних санкцій" проти США. Зокрема, Москва скорочує чисельність американських дипломатів в Росії до 455 осіб. Володимир Путін заявив, що йдеться про скорочення 755 співробітників дипмісії США.