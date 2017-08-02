Міністр юстиції США 4 серпня оголосить про розслідування витоків з Білого дому - ЗМІ

Міністр юстиції, генеральний прокурор США Джеф Сешнс планує на цьому тижні оголосити про початок кримінального розслідування витоків конфіденційної інформації з Білого дому і з міністерств уряду.

Про це повідомив у вівторок телеканал Fox News, який посилається на джерела в адміністрації президента США Дональда Трампа, передає ТАСС.

Згідно з їх даними, прес-конференція Сешнса запланована на п'ятницю, 4 серпня.

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Очікується, що міністр юстиції оголосить фактично війну негласній передачі американським ЗМІ конфіденційної інформації про роботу і взаємини членів адміністрації Трампа.

Глава мін'юсту також приділить особливу увагу кримінальній частині майбутнього розслідування з упором на недопустимість розголошення відомостей, що є державною таємницею.

Тема витоків Білого дому досить злободенна з урахуванням серії скандальних кадрових перестановок, що відбулися в останні два тижні.

21 липня було оголошено про призначення Ентоні Скарамуччі директором із комунікацій Білого дому, що спричинило за собою відставки прес-секретаря Шона Спайсера та керівника апарату Райнса Прібуса. Посада Прібуса дісталася Джону Келлі, який до цього керував міністерством внутрішньої безпеки.

Серія перестановок завершилася в минулий понеділок відставкою Скарамуччі, який виконував свої обов'язки всього 10 днів.