Міністр юстиції США 4 серпня оголосить про розслідування витоків з Білого дому - ЗМІ
Очікується, що міністр юстиції оголосить фактично війну негласній передачі американським ЗМІ конфіденційної інформації.
Міністр юстиції, генеральний прокурор США Джеф Сешнс планує на цьому тижні оголосити про початок кримінального розслідування витоків конфіденційної інформації з Білого дому і з міністерств уряду.
Про це повідомив у вівторок телеканал Fox News, який посилається на джерела в адміністрації президента США Дональда Трампа, передає ТАСС.
Згідно з їх даними, прес-конференція Сешнса запланована на п'ятницю, 4 серпня.
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Очікується, що міністр юстиції оголосить фактично війну негласній передачі американським ЗМІ конфіденційної інформації про роботу і взаємини членів адміністрації Трампа.
Глава мін'юсту також приділить особливу увагу кримінальній частині майбутнього розслідування з упором на недопустимість розголошення відомостей, що є державною таємницею.
Тема витоків Білого дому досить злободенна з урахуванням серії скандальних кадрових перестановок, що відбулися в останні два тижні.
21 липня було оголошено про призначення Ентоні Скарамуччі директором із комунікацій Білого дому, що спричинило за собою відставки прес-секретаря Шона Спайсера та керівника апарату Райнса Прібуса. Посада Прібуса дісталася Джону Келлі, який до цього керував міністерством внутрішньої безпеки.
Серія перестановок завершилася в минулий понеділок відставкою Скарамуччі, який виконував свої обов'язки всього 10 днів.