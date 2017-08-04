У Дубаї загасили пожежу в 79-поверховому хмарочосі (фото, відео)

Велику пожежу, що сталася в одному з найбільш високих житлових будинків світу в Дубаї, вежі The Torch, погашено. Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що пожежникам вдалося впоратися з усіма осередками займання. Місцева влада повідомила, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. На час гасіння пожежі прилеглі до хмарочосу вулиці були перекриті.

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