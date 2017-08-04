Медведєв приїхав на суднобудівний завод у Феодосії

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прибув на кримський суднобудівний завод «Море» у Феодосії, де проведе нараду щодо стану та перспектив розвитку промисловості в анексованому Криму, повідомляє радіо Свобода.

Читайте такожРосійський прем'єр їде до окупованого КримуУ нараді, як очікується, візьмуть участь російські віце-прем’єри Аркадій Дворкович і Дмитро Рогозін, підконтрольні Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов і тимчасовий глава Севастополя Дмитро Овсянніков, представники кримських міністерств і відомств, керівники профільних підприємств.

У МЗС України поки не коментували приїзду Медведєва в анексований Крим.

До цього в МЗС зазначали, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні 2016 роки звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в окупований Крим.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».