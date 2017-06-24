Путін прибув в анексований Крим та відвідав "Артек"
17:59, 24 червня 2017Політика
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Там Путін оглянув макет комплексу "Артек", який планують побудувати в 2017-2018 роках.
Володимир Путін / фото REUTERS
Президент Росії Володимир Путін прибув з візитом в анексованийКрим і відвідав міжнародний дитячий центр "Артек", що в окупованому Росією Криму.
Про це пише російське видання ТАСС.
Там Путін оглянув макет комплексу "Артек", який планують побудувати в 2017-2018 роках.
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При огляді макета, президента Росії супроводжували віце-прем'єр РФ Ольга Голодець, радник президента Андрій Фурсенко і так званий глава Криму Сергій Аксьонов.
Putin tried the pancakes, baked by the children of \Artek\: https://t.co/lUTrTVs9b7pic.twitter.com/Sl41QpQx35#news#Russia— Ukr to En Fr Es News (@Rus_Eng_News) June 24, 2017
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