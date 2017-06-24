Путін прибув в анексований Крим та відвідав "Артек"

17:59, 24 червня 2017
Політика
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Там Путін оглянув макет комплексу "Артек", який планують побудувати в 2017-2018 роках.

Володимир Путін / фото REUTERS

Президент Росії Володимир Путін прибув з візитом в анексованийКрим і відвідав міжнародний дитячий центр "Артек", що в окупованому Росією Криму.

Про це пише російське видання ТАСС.

Там Путін оглянув макет комплексу "Артек", який планують побудувати в 2017-2018 роках.

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При огляді макета, президента Росії супроводжували віце-прем'єр РФ Ольга Голодець, радник президента Андрій Фурсенко і так званий глава Криму Сергій Аксьонов.

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Теги: #Путін у Криму