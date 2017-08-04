Кремль відмовився реагувати на новину про введення більш жорстких санкцій через турбіни Siemens

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення про посилення санкцій ЄС проти Росії через скандал з турбінами Siemens не є приводом для реакції Кремля. «Це не привід для нашої реакції», - сказав Пєсков журналістам, передають "Ведомости".

Читайте такожЧерез скандал із Siemens ЄС сьогодні розширить санкції проти РФ - ReutersАгентство Reuters повідомило, що Євросоюз вже сьогодні розширить санкції відносно Росії через постачання турбін Siemens для ТЕС у Криму в обхід санкцій. Розширити санкції запропонувала Німеччина, заперечень проти цього рішення не буде, написало агентство з посиланням на два дипломатичні джерела. Єврокомісія не планує штрафувати німецький концерн у зв'язку з відправкою турбін його виробництва в Крим.

На минулому тижні посли 28 країн Євросоюзу одноголосно погодили введення обмежувальних заходів стосовно чотирьох фізичних і трьох юридичних осіб з Росії в зв'язкуз постачанням турбін Siemens в Крим.

Для юридичних осіб потрапляння під санкції буде означати, що з ними не можуть вести ділові відносини компанії з країн, що підтримують санкції. Російським громадянам, які потрапили в санкційний список, буде відмовлено у видачі віз в країни ЄС, США та інші країни, які підтримують цей режим (Канада, Австралія та ін). Якщо на території цих країн у них є банківські рахунки або нерухомість, вони можуть бути заморожені.

Як повідомляв УНІАН, турбіни в Крим поставила інжинірингова структура «Ростеху» , яка в 2015 році купила в Siemens чотири газотурбінніустановки для будівництва електростанції в Тамані. Паралельно вона веде будівництво двох електростанцій в Сімферополі і Севастополі загальною потужністю 940 МВт.