Боротьба з витоками в Білому домі: Сешнс заявив про намір зобов'язати журналістів розкривати джерела

Влада США висунула звинувачення чотирьом підозрюваним у причетності до витоків інформації з Білого дому. Про це заявив генпрокурор США Джеф Сешнс, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами Сешнса, їх звинувачують у розголошенні секретної інформації та таємних контактах із співробітниками іноземної розвідки. Імена цих людей поки не розголошуються.

З моменту обрання Дональда Трампа президентом США його адміністрація страждає від неймовірної кількості витоків інформації, заявив Сешнс на прес-конференції.

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Він пообіцяв посилити боротьбу з проблемою незаконного розкриття конфіденційної інформації з адміністрації президента.

"Я повністю згоден із президентом і рішуче засуджую цю неймовірну кількість витоків, які заважають уряду захищати нашу країну", - заявив Сешнс.

"Ми займаємо жорстку позицію - цій культурі регулярних витоків необхідно покласти край", - сказав Сешнс, пригрозивши, що мін'юст США в майбутньому має намір активніше відкривати кримінальні справи через подібні випадки.

За його словами, з січня кількість розслідувань про "зливи" із адміністрації збільшилася втричі, що свідчить про вражаюче зростання випадків розголошення конфіденційної інформації пресі і навіть розвідкам недружніх країн.

Генпрокурор також оголосив про намір переглянути чинний порядок судових запитів в пресу, включаючи вимогу до журналістів про розкриття джерел, щоб урівноважити принципи свободи преси з необхідністю підтримання національної безпеки.

"Імовірно, цей крок викличе здригання у редакціях багатьох американських ЗМІ, що публікують смажені новини, засновані на витоках інформації, практично в щоденному режимі, ставлячи Білий дім в незручне становище", - зазначає Бі-Бі-Сі.

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Голова національної розвідслужби Ден Коутс на тій же прес-конференції попередив, що його відомство теж збирається боротися з витоками.

"Ви повинні зрозуміти: якщо ви у порушення правил розкриєте секретну інформацію, ми вас знайдемо, ви станете суб'єктом розслідування і будете покарані по всій строгості закону", - сказав Коутс.

Минулого тижня президент Дональд Трамп дорікнув Сешнсу в недостатньо активній боротьбі з проблемою витоків.

"Прокурор Джеф Сешнс зайняв дуже слабку позицію злочинів Хілларі Клінтон (де її пошта і сервер?) а також по витокам інформації", - написав Трамп в Twitter 25 липня.