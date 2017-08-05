У Саудівській Аравії до сезону хаджу мобілізують до 30 тисяч медпрацівників

Влада Саудівської Аравії мобілізує до 30 тис. медичних працівників із метою забезпечення безпеки для прочан, які щороку приїжджають до святинь ісламу - в Мекку та Медину, - щоб здійснити хадж.

Читайте такожУ Саудівській Аравії переглянуть порядок проведення хаджу після масової загибелі паломниківПро це заявили в Міністерстві охорони здоров'я Королівства Саудівської Аравії, передає ТАСС.

Початок сезону хаджу цього року випадає орієнтовно на 30 серпня й завершиться 4 вересня святом жертвопринесення Ід аль-Адха. На цей період будуть мобілізовані до 30 тис. медичних працівників, готових у будь-який момент надати допомогу прочанину, який опинився в біді.

Крім того, відомство запустило програму з вакцинації від менінгіту та грипу всього персоналу, який надає послуги пілігримам. Після прильоту в міжнародний аеропорт Джидди іноземні гості будуть зобов'язані пройти медичний огляд відповідно до стандартів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Крім цього, при подачі заяви на візу в посольствах Саудівської Аравії необхідно буде надати довідки про вакцинацію від менінгіту в обов'язковому порядку.

На час хаджу на посилений режим роботи буде переведено близько 25 лікарень в околицях гори Арафат, в долині Міна, де буде розгорнуто найбільше в світі «наметове» містечко, а також у Мецці та Медині. Там в останні дні серпня - початку вересня мільйони прочан зберуться разом, щоб взяти участь в обрядах хаджу. Відомство планує розгорнути понад 150 мобільних госпіталів, загалом до 5 тис. осіб зможуть одночасно отримати медичну допомогу. Для негайного транспортування хворих МОЗ виділить 100 машин швидкої допомоги.

Довідка УНІАН. Хадж є одним із п'яти стовпів ісламу - основних приписів релігії. Він починається на 8-й день місяця зуль-хіджа за мусульманським календарем і триває протягом п'яти днів. Точні дати здійснення паломництва визначаються богословами за фазою місяця. Вважається, що хадж дозволяє віруючим здійснити духовне очищення й наблизитися до Бога. Після повернення з хаджу пілігрим отримує почесний титул «хаджі».