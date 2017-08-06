Гітарист The Rolling Stones хворий на рак легенів

Гітарист The Rolling Stones Ронні Вуд оголосив, що хворий на рак легенів. В інтерв'ю газеті Mail on Sunday Вуд розповів, що діагноз йому поставили ще в травні після обстеження у лікаря гурту, передає Медуза.

Незабаром після цього музикант переніс п'ятигодинну операцію з видалення частини легені.

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За його словами, він був упевнений, що помре — попередні 50 років життя Вуд курив "один за одною", і кинув лише у 68, незадовго до того, як у нього народилися близнюки.

"Відтоді, як трохи більше року тому я кинув палити, я весь час думав: не може бути, щоб після 50 років безперервного куріння — й інших моїх шкідливих звичок — у мене з легенями все було добре", - заявив Вуд.

Ронні Вуд грає з The Rolling Stones з 1975 року. Восени 2017 року група вирушить у європейське турне. Як пише NME, Вуд візьме участь у гастролях.