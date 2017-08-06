На півночі Афганістану ісламісти вбили щонайменше 50 цивільних

Ісламісти напали на одне із шиїтських сіл в провінції Сарі-Пуль на півночі Афганістану та вбили щонайменше 50 цивільних, серед яких - жінки, діти та люди похилого віку.

Про це у неділю, 6 серпня, повідомив представник адміністрації провінції Забіхуллах Амані, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

За його словами, у нападі брали участь бойовики як "Ісламської держави", так і "Талібану", у тому числі й іноземці. У "Талібані" заперечили причетність до атаки. Напад розпочався увечері 3 серпня - ісламісти атакували пост сил безпеки, після чого зав'язався бій, який тривав близько 48 годин. У ньому загинули семеро поліцейських та один військовий афганської армії.

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Після взяття села бойовики зібрали в одному місці його жителів та стратили щонайменше 50 людей. Ці цифри Амані навів із посиланням на старійшин села. Також нападники підпалили 30 будинків. "Вони були вбиті у жорстокий, нелюдяний спосіб", - зазначив Амані. Ще 25 людей вважають зниклими безвісти - бойовики могли забрати їх з собою, припустив представник адміністрації.

Високопосадовець у Кабулі повідомив, що на місце події вже відправили підрозділи армії, у тому числі й авіацію.

За даними ООН, в першому півріччі в Афганістані загинули 1662 цивільні особи, а 3581 - отримали травми.