Трьох громадян Німеччини затримали у Варшаві за наругу над польським прапором
16:46, 07 серпня 2017Світ
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Молодики зняли зі стіни одного з будинків біло-червоний прапор і потопталися по ньому.
Затриманим може загрожувати до року позбавлення волі / Фото coltera via flickr.com
Поліція Варшави затримала трьох громадян Німеччини, яких звинувачують у нарузі над польським прапором. Про це повідомляє RMF24, передає Європейська правда.
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Повідомляється, що трьох чоловіків у віці від 21 до 25 років помітив вночі у центрі Варшави оператор міського моніторингу.
Молодики зняли зі стіни одного з будинків біло-червоний прапор і потопталися по ньому. Згідно з польським кримінальним кодексом, за зневагу або знищення прапора або іншого символу держави затриманим може загрожувати до року позбавлення волі.
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