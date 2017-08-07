Трьох громадян Німеччини затримали у Варшаві за наругу над польським прапором

Поліція Варшави затримала трьох громадян Німеччини, яких звинувачують у нарузі над польським прапором. Про це повідомляє RMF24, передає Європейська правда.

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Повідомляється, що трьох чоловіків у віці від 21 до 25 років помітив вночі у центрі Варшави оператор міського моніторингу.

Молодики зняли зі стіни одного з будинків біло-червоний прапор і потопталися по ньому. Згідно з польським кримінальним кодексом, за зневагу або знищення прапора або іншого символу держави затриманим може загрожувати до року позбавлення волі.