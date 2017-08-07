Американська тенісистка Серена Вільямс влаштувала ретро-вечірку перед пологами (фото)
17:16, 07 серпня 2017Світ
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Жіночки вдягли стильні вбрання й влаштували фотосесію біля червоного авто.
На вечірці засвітилися Єва Лонгорія, Сіара, Кейллі Роуленд і Вінус Вільямс / Instagram
Американська тенісистка Серена Вільямс, яка незабаром народить первістка, зібрала подружок на вечірку перед пологами.
Наречена Алексіса Оганяна влаштувала свято у стилі 50-х. Кілька фото Серена показала в Instragram.
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На вечірці засвітилися Єва Лонгорія, Сіара, Кейллі Роуленд і Вінус Вільямс.
Жіночки вдягли стильні вбрання й влаштували фотосесію біля червоного авто.
Фото: Instagram
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