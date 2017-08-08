Росія несе набагато більшу небезпеку, ніж ІДІЛ - сенатор Маккейн

Росія є більшою загрозою, ніж терористичне угрупування Ісламська держава, заявив американський сенатор-республіканець, голова Комітету з питань Збройних сил Джон Маккейн в своєму інтерв'ю The Arizona Republic.

Він також зазначив, що терористичні угруповання, такі як ІДІЛ, являють собою постійну загрозу, проте у них немає тих можливостей, якими володіє режим президента РФ Володимира Путіна.

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"У них немає військових можливостей, технологій і прагнень правити світом. У Росії є. І Росія не є другом для вільного світу", - заявив Маккейн.

Також, за його словами, Москва встановила свою присутність на Близькому Сході і продовжує чинити тиск на країни Східної Європи.

Також за його словами, у Путіна є свої наміри по відношенню до США. Як йдеться у повідомленні, "Володимир Путін - авторитарний лідер, який бажає розширити сферу свого впливу. Він мав свої наміри під час виборів в США, і він отримає те, що він дізнався зі спроб в 2016 році, щоб удосконалити свої стратегії".

"Він повернеться. Нам краще бути готовими", - додав сенатор Маккейн.