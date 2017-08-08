У Пентагоні розробили план нанесення авіаударів по території Філіппін

Пентагон розглядає план, який дозволить американським військовим наносити авіаудари по позиціях терористичної організації «Ісламська держава» на Філіппінах. Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на два джерела у військових колах США.

Повноваження на обстріл позицій бойовиків на острівній державі в Південно-Східній Азії можуть бути отримані вже у вівторок в рамках колективної самооборони, зазначає телеканал. Ймовірно, удари будуть наноситися з застосуванням безпілотників по південних островам держави, де активно діє ІД.

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У разі затвердження плану США зможуть взяти участь у ліквідації загрози для своїх союзників в регіоні, відзначає телеканал. Разом з американською авіацією в операції «на землі» будуть брати участь філіппінські війська.

23 травня бойовики угруповань «Мауте» і «Абу Сайяф», тих, хто присягнув на вірність ІД, захопили місто Мараві на філіппінському острові Мінданао. Вже на наступний день військові перекинули підкріплення і перейшли в контратаку. При наступі урядові сили активно застосовують бронетехніку та авіацію, що підтримують піхоту у вуличних боях.

Спочатку філіппінські військові заявляли, що для визволення міста від терористів їм знадобиться кілька днів. Однак оптимістичні прогнози не виправдалися. За час боїв, які тривають по теперішній час, загинули 369 осіб.