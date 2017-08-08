Пентагон дозволив збивати безпілотники над територією США (відео)
Військові відтепер зможуть збивати безпілотники, які будуть загрожувати безпеці польотів або створювати інші загрози.
Пентагон надав право більш ніж 130 військовим базам в США збивати приватні і комерційні безпілотники, які можуть загрожувати безпеці польотів або створювати інші загрози, повідомляє Reuters.
Читайте такожУ Держдепі армію США назвали найкращою в історії людстваЗазначається, що число безпілотників продовжує зростати, що викликало стурбованість серед американських чиновників. Вони вважають, що дрони можуть занадто близько підлетіти до військових баз, аеропортів, спортивних стадіонів.
"Збільшення числа комерційних і приватних безпілотних апаратів в США викликало нашу стурбованість щодо безпеки наших установок, безпеки польотів та безпеки людей", - сказав прес-секретар Пентагону Джефф Девіс.
У квітні через проблеми з безпекою були заборонені польоти безпілотників над 133 військовими базами США.