Китай має відігравати більш вагому роль у МВФ

Китай повинен відігравати більш вагому роль у Міжнародному валютному фонді (МВФ). Про це за підсумками саміту лідерів країн "великої двадцятки" (G20) заявив прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, передає Associated Press.

Г.Браун наголосив, що Китай має право вимагати більшого представництва своїх інтересів в МВФ, і необхідні зміни в управлінні фонду повинні бути здійснені якнайшвидше.

Раніше Г.Браун заявив, що Китай внесе в МВФ 40 млрд дол., а Євросоюз і Японія - по 100 млрд дол. При цьому він не уточнив, як саме будуть проведені ці вливання - шляхом придбання облігацій МВФ чи у вигляді позик.

За підсумками саміту бюджет МВФ був збільшений втричі - до 750 млрд дол. Крім того, узгоджений раніше продаж резервів золота, які має фонд, повинен принести ще кількасот мільйонів доларів. Ці гроші і повинні врешті піти на програму МВФ об`ємом 1,1 трлн дол. для відновлення кредитування, стимулювання економічного зростання і створення робочих місць у світовій економіці, зазначається в комюніке "двадцятки".

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