Ізраїльські ВПС завдали авіаудару по палестинському Сектору Газа

Військово-повітряні сили Ізраїлю в ніч на 9 серпня завдали авіаудару по Сектору Газа. Про це повідомляє видання The Jerusalem Post із посиланням на повідомлення Сил оборони Ізраїлю в Twitter.

"Удар був нанесений по двох постах руху на півночі Сектора Газа", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, в результаті атаки постраждали кілька людей, щонайменше один чоловік був госпіталізований.

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Ізраїльська армія вирішила завдати авіаудар по об'єктах руху ХАМАС на палестинських територіях у відповідь на спробу атаки.

Нагадаємо, раніше Ізраїль вирішив припинити мовлення катарського телеканалу Al Jazeera. В Ізраїлі звинуватили Al Jazeera в тому, що канал є "інструментом" "Ісламської держави", шиїтського Ірану і його союзника ліванської "Хезболли", а також палестинського руху ХАМАС.