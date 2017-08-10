Глава МЗС Німеччини застеріг США від небезпеки ядерної війни

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel) розкритикував президента США Дональда Трампа за погрози на адресу КНДР і вказав на небезпеку розв'язання ядерної війни. За словами німецького міністра, риторика Трампа викликає занепокоєння і побоювання, що "ми, як у випадку з Першою світовою, в сомнамбулічному стані прийдемо до війни, тільки на цей раз до війни, яка за певних обставин буде вестися ядерною зброєю". З такою заявою Габріель виступив у середу, 9 серпня, під час візиту в Уганду, як повідомляє DW.

Німецький міністр звернув увагу на те, що демократично обраний президент використовує настільки ж агресивну риторику, як та, що досі виходила від північнокорейського режиму. На думку Габріеля, не можна відповідати Пхеньяну такими ж виразами, щоб не закрутити спіраль ескалації конфлікту ще більше.

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Габріель також нагадав слова американського міністра оборони Джеймса Меттіса про те, що війна з Північною Кореєю спричинить за собою таку кількість жертв, якого не було з часів Другої світової. "Тому необхідно дбати про безпеку цього регіону. Я можу тільки сподіватися, що в США буде домінувати точка зору тих, хто підходить до вирішення складних питань з холодною головою, а не під впливом емоцій і агресії, що ми спостерігали напередодні", - підкреслив німецький міністр.

Дональд Трамп, проводячи відпустку в своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі, заявив раніше журналістам, що нові загрози з боку Пхеньяну будуть зустрінуті "вогнем і люттю". В продовження своїх слів президент написав твіт, в якому нагадав про наявність у Вашингтона потужного ядерного арсеналу. Після цього держсекретареві Рексу Тиллерсону довелося виступити з пом'якшувальною заявою про те, що за останні 24 години ніяких радикальних змін не відбулося і "неминучої" загрози війни з Пхеньяном немає.