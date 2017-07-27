Легкомоторний літак впав на автомагістраль в штаті Юта
04:30, 27 липня 2017Світ
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У результаті падіння літака загинули чотири людини.
Літак впав на автомагістраль в штаті Юта / фото twitter.com/midnytesmudges
В американському штаті Юта невеликий легкомоторний літак упав на шосе. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву владу.
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За даними Федерального управління цивільної авіації США, літак піднявся в повітря з муніципального аеропорту і розбився неподалік від нього.
Як повідомили AP в Департаменті громадської безпеки штату, в результаті події загинули чотири людини. У даний момент встановлюються причини події.
Раніше УНІАН повідомляв, що одномоторний літак Cessna 206 здійснив екстрену посадку на автомагістраль в США, штат Нью-Йорк.
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