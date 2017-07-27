Легкомоторний літак впав на автомагістраль в штаті Юта

В американському штаті Юта невеликий легкомоторний літак упав на шосе. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву владу.

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За даними Федерального управління цивільної авіації США, літак піднявся в повітря з муніципального аеропорту і розбився неподалік від нього.

Як повідомили AP в Департаменті громадської безпеки штату, в результаті події загинули чотири людини. У даний момент встановлюються причини події.