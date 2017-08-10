Держдеп США відреагував на візит Путіна до Абхазії
Там зазначили, що розглядають цей візит Путіна на окуповану грузинську територію як недоречний.
Візит президента Росії Володимира Путіна на цьому тижні до невизнаної Абхазії був "недоречним". Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, передає "Українська правда".
Читайте такожУ НАТО і Грузії засудили візит Путіна до невизнаної Абхазії"Сполучені Штати розглядають візит президента Путіна на окуповану грузинську територію Абхазії як недоречний і несумісний з принципами, що лежать в основі Женевських міжнародних дискусій, учасниками яких є Росія", - наголошується в повідомленні.
У Держдепі підкреслили, що США повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії і не визнають визнання Росією Абхазії і Південної Осетії.
Як повідомляв УНІАН, раніше візит Путіна до Абхазії засудили в НАТО. Також поїздку російського лідера розкритикував МЗС Грузії. Відомство заявило, що візит російського лідера є продовженням цілеспрямованої політики Москви проти Грузії.
Візит Путін до Абхазії став першим з 2013 року. Російський президент зустрівся з лідером невизнаної республіки Раулем Хаджимбою, заявивши, що між Москвою і Сухумі склалися "абсолютно особливі відносини".