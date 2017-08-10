Держдеп США відреагував на візит Путіна до Абхазії

Візит президента Росії Володимира Путіна на цьому тижні до невизнаної Абхазії був "недоречним". Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, передає "Українська правда".

Читайте такожУ НАТО і Грузії засудили візит Путіна до невизнаної Абхазії"Сполучені Штати розглядають візит президента Путіна на окуповану грузинську територію Абхазії як недоречний і несумісний з принципами, що лежать в основі Женевських міжнародних дискусій, учасниками яких є Росія", - наголошується в повідомленні.

У Держдепі підкреслили, що США повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії і не визнають визнання Росією Абхазії і Південної Осетії.

Як повідомляв УНІАН, раніше візит Путіна до Абхазії засудили в НАТО. Також поїздку російського лідера розкритикував МЗС Грузії. Відомство заявило, що візит російського лідера є продовженням цілеспрямованої політики Москви проти Грузії.

Візит Путін до Абхазії став першим з 2013 року. Російський президент зустрівся з лідером невизнаної республіки Раулем Хаджимбою, заявивши, що між Москвою і Сухумі склалися "абсолютно особливі відносини".